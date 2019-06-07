СК России возбудил ещё пять дел по фактам обстрелов в Донбассе
- Reuters
«По фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска возбуждено ещё пять уголовных дел о применении запрещённых средств и методов ведения войны», — сказала она.
По данным следствия, с 30 мая по 1 июня военные ВСУ и Нацгвардии обстреляли населённые пунты Коминтерново, Ленинское, Весёлое, Донецкий.
В результате пострадали шесть человек, в том числе малолетний ребёнок, проинформировали в ведомстве.
Ранее дело завели после обстрела мирных жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики с беспилотника.