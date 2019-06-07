СК России возбудил ещё пять дел по фактам обстрелов в Донбассе

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил пять новых уголовных дел по фактам обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
СК России возбудил ещё пять дел по фактам обстрелов в Донбассе
  • Reuters

«По фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска возбуждено ещё пять уголовных дел о применении запрещённых средств и методов ведения войны», — сказала она.

По данным следствия, с 30 мая по 1 июня военные ВСУ и Нацгвардии обстреляли населённые пунты Коминтерново, Ленинское, Весёлое, Донецкий.

В результате пострадали шесть человек, в том числе малолетний ребёнок, проинформировали в ведомстве.

Ранее дело завели после обстрела мирных жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики с беспилотника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить