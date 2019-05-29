СК возбудил дело по факту обстрела мирных жителей ДНР с беспилотника

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей Горловки в самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрела с беспилотника украинскими силовиками.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко.

Отмечается, что инцидент произошёл 27 мая, когда военные ВСУ произвели «прицельный сброс» беспилотника со взрывчаткой на жилой дом в Горловке.

В результате обстрела ранения получили женщина 1948 года рождения и девочка 2013 года рождения.

Ранее в ДНР сообщали только о ранении 70-летней жительницы дома, подвергшегося атаке украинских силовиков.