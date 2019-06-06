В Госдуме оценили заявление главы «Нафтогаза» по закупке газа

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что дефицит оборотных средств компании может помешать выполнению плана закачки ПХГ.

«Нафтогаз» в этом году начал ускоренно закачивать повышенные объёмы газа в подземные хранилища. По крайней мере, планы были более амбициозные, чем в прошлые годы. Если раньше они закачивали по минимуму, чтобы пройти зимний пик потребления, то сейчас хотят закачать по максимуму, до 20 млрд кубов, из-за контракта на транзит после 1 января 2020 года. Если данного контракта не будет, то не станет и поставок газа», — сказал депутат.

По его словам, украинская компания пытается закачать в ПХГ повышенные объёмы газа для того, чтобы перестраховаться.

«По поводу того, что у них не хватает оборотки, такое происходило каждый год, они перезанимали деньги в Европе на разных условиях. Возможно, и в этот раз будут пытаться как-то перекредитовываться. Но, может быть, сложность данного вопроса станет дополнительным стимулом для того, чтобы попытаться договориться с «Газпромом», найти компромиссы. Мы заинтересованы и в сохранении транзита, и в нормальном сотрудничестве. Но вопрос в условиях. Пока переговоры не состоялись, непонятна позиция нового президента по данной теме», — заключил Завальный.

Ранее Коболев заявил, что дефицит оборотных средств у компании может помешать выполнению плана закачки ПХГ.

Глава «Нафтогаза» отметил, что Украина в настоящее время «уже импортировала на 20% больше газа», чем за аналогичный период прошлого года.