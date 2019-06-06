В администрации Зеленского заявили о планах вновь внести в Раду проект о незаконном обогащении
- РИА Новости
«Законодательная инициатива о гражданской конфискации будет вновь внесена в парламент. Я не вижу необходимости говорить о том, что этот парламент рассмотрит эту законодательную инициативу. Скорее всего, её рассмотрит уже парламент следующего созыва», — цитирует УНИАН Рябошапку.
Он подчеркнул, что эта «законодательная инициатива была единственной в парламенте, которая давала возможность наказать тех, кто незаконно зарабатывал в течение последних нескольких лет».
Ранее Верховная рада отказалась включить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, зарегистрированный Зеленским.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT это решение Рады.