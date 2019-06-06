В Совфеде оценили решение Рады по проекту Зеленского о незаконном обогащении

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Анна Лушникова
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал RT решение Верховной рады не включать в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, который зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский.
В Совфеде оценили решение Рады по проекту Зеленского о незаконном обогащении
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«Неважно, что Верховная рада рассматривает в последние дни своей работы. Депутаты сейчас думают только о двух вещах — останутся ли они на своих политических местах и будет ли у них неприкосновенность. Также они сейчас пытаются активно собрать деньги на свои предвыборные кампании, а подобного рода законы могут уменьшить возможности по сбору средств. Ничего нового не происходит», — считает Климов.

По словам сенатора, на Украине идёт «мышиная возня, оформляемая под некие политические процессы».

Ранее Верховная рада отказалась включить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, зарегистрированный Зеленским.

Как отмечается, за рассмотрение проекта проголосовали 205 депутатов при необходимом минимуме в 226 человек.

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