В Госдуме прокомментировали отказ Рады отправить Климкина и Полторака в отставку
- РИА Новости
«Новые выборы в Верховную раду могут поменять расклад сил, людям не хочется расставаться со своим депутатским статусом и политическими возможностями», — считает Новиков.
По его мнению, именно поэтому они создают максимум препятствий для реализации инициатив президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT отказ Верховной рады отправить в отставку Климкина.