В Госдуме прокомментировали отказ Рады отправить Климкина и Полторака в отставку

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал отказ Верховной рады отправить в отставку главу МИД Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.
В Госдуме прокомментировали отказ Рады отправить Климкина и Полторака в отставку
  • РИА Новости

«Новые выборы в Верховную раду могут поменять расклад сил, людям не хочется расставаться со своим депутатским статусом и политическими возможностями», — считает Новиков.

По его мнению, именно поэтому они создают максимум препятствий для реализации инициатив президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT отказ Верховной рады отправить в отставку Климкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить