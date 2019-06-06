В Госдуме прокомментировали отказ Рады отправить Климкина и Полторака в отставку

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал отказ Верховной рады отправить в отставку главу МИД Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

«Новые выборы в Верховную раду могут поменять расклад сил, людям не хочется расставаться со своим депутатским статусом и политическими возможностями», — считает Новиков.

По его мнению, именно поэтому они создают максимум препятствий для реализации инициатив президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT отказ Верховной рады отправить в отставку Климкина.