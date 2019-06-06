В Совфеде прокомментировали заявление экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.

«Не стала бы делать никаких заключений из частных заявлений, пока они не перейдут в документальную форму и конкретные действия», — отметила Тимофеева.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление Червоненко.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News оценил обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по ситуации в Донбассе.