В Совфеде прокомментировали заявление экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
- РИА Новости
«Не стала бы делать никаких заключений из частных заявлений, пока они не перейдут в документальную форму и конкретные действия», — отметила Тимофеева.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление Червоненко.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News оценил обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по ситуации в Донбассе.