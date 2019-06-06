В Совфеде прокомментировали заявление экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
В Совфеде прокомментировали заявление экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
  • РИА Новости

«Не стала бы делать никаких заключений из частных заявлений, пока они не перейдут в документальную форму и конкретные действия», — отметила Тимофеева.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление Червоненко.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News оценил обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по ситуации в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить