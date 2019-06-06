В Днепропетровской области Украины заключённые устроили бунт в колонии
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя регионального отделения Национальной полиции.
По имеющимся данным, инцидент произошёл 5 июня. Всего в бунте приняли участие около 100 заключённых, они жгли свои матрасы.
Неназванный источник рассказал агентству, что люди протестовали против условий содержания.
В настоящее время по факту происшествия ведётся проверка.
Ранее на территории Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли массовые беспорядки. Заключённые устроили поджог, в результате которого пострадали четверо сотрудников учреждения, а также захватили в заложники медработников и охранников пенитенциарного заведения.
Подробнее — в материале RT.