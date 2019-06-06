В Днепропетровской области Украины заключённые устроили бунт в колонии

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В Пятихатской колонии строгого режима, которая располагается в Днепропетровской области Украины, заключённые устроили бунт.
В Днепропетровской области Украины заключённые устроили бунт в колонии
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя регионального отделения Национальной полиции.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 5 июня. Всего в бунте приняли участие около 100 заключённых, они жгли свои матрасы.

Неназванный источник рассказал агентству, что люди протестовали против условий содержания.

В настоящее время по факту происшествия ведётся проверка.

Ранее на территории Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли массовые беспорядки. Заключённые устроили поджог, в результате которого пострадали четверо сотрудников учреждения, а также захватили в заложники медработников и охранников пенитенциарного заведения.

Подробнее — в материале RT.

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