Протест заключённых, захват заложников и пожар: что известно о бунте в исправительной колонии Одессы
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В понедельник, 27 мая, в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли беспорядки, в ходе которых пострадали сотрудники пенитенциарного учреждения, а ряд заключённых предприняли попытку побега. Наряду с этим на территории тюрьмы возник пожар.
«Правоохранители были туда (к колонии. — RT) вызваны по информации, которая поступила в дежурную часть, о якобы массовых беспорядках в колонии, где забаррикадировались около 500 осуждённых, и горящем автомобиле на территории колонии. Это подтверждено», — цитирует РИА Новости советника главы Национальной полиции Украины по Одесской области Руслана Форостяка.
Как говорится в сообщении на сайте ведомства, для стабилизации ситуации создан оперативный штаб, в который вошли представители различных силовых структур. На данный момент ситуация находится под контролем, с зачинщиками бунта ведутся переговоры, а сами они изолированы.
«По предварительной информации, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет», — указали в пресс-службе Нацполиции.
Сообщается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 392 Уголовного кодекса Украины («Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний»).
Возгорание в хозяйственных помещениях на территории Южной исправительной колонии общего режима №51 было локализовано. При этом, как подчеркнули в пресс-центре управления Нацполиции, в ходе происшествия выгорели пожарный автомобиль и гаражный бокс.
- Беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51
- © od.npu.gov.ua
Отметим, что примерно в 11:30 украинское издание «Думская» со ссылкой на очевидцев сообщило о массовом побеге из ИК №51, расположенной на Люстдорфской дороге в Одессе.
Сотрудники правоохранительных органов, оперативно прибывшие на место ЧП, сумели задержать шестерых беглецов, однако выяснилось, что это не заключённые, а «сочувствующие» люди, пришедшие к колонии поддержать тех, кто оказался за решёткой, сообщает «Думская».
Позднее украинские власти опровергли факт массового побега, а также наличие погибших.
«Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Они уже освобождены», — написала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, добавив, что на место выехал её представитель.
По словам Денисовой, предварительной причиной бунта стали обыски, которые проводились у осуждённых. При восстановлении порядка нарушений прав заключённых допущено не было и «никто существенно не пострадал», добавила она. В то же время из колонии вывезли пять человек, которых считают «нарушителями режима».
В свою очередь, первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что заключённые попытались захватить административное здание и совершили поджог по указанию воров в законе.
«Цель — дестабилизировать ситуацию, но благодаря грамотным действиям сотрудников ДКВС (Государственная пенитенциарная служба Украины. — RT) и Национальной полиции Украины им этого не удалось сделать», — сообщил он в своём посте в Facebook.
По словам замначальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста Украины Натальи Билак, «акты неповиновения» вспыхнули во время «планового обыска».
Однако источник «Думской» в правоохранительных органах заметил, что напряжённость в колонии зрела в течение недели.
«Дней пять назад там ранили ножом или заточкой сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого свидания отменили. Кроме того, отменили общие приёмы пищи в столовой. Люди начали протестовать — не только из-за этого, но и из-за плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им «учения» спецназа, то есть акцию устрашения. «Учения» были назначены на сегодня, вот заключённые и решили их предупредить бунтом», — заявил он.
Очевидец беспорядков, имеющий прямую связь с заключённым, который забаррикадировался внутри, также подтвердил, что конфликт на территории колонии возник «из-за недостаточного качества пищи».
«Вызвали на вахту, начали бить, а дальше уже произошёл конфликт. Ни о каком побеге не может идти и речи. Убитых нет ни одного, есть поломанные руки и ноги со стороны осуждённых», — приводит текст сообщения телеканал «112 Украина».
Ещё один человек, находившийся на месте событий, заявил, что заключённые пожаловались на «очень плохое питание и невыносимые условия содержания».
«Ситуация сложная, информация — разная. Что происходит сейчас? К СИЗО и тюрьме — это практически центр города — стянуты Нацгвардия, МВД, служба охраны, солдаты (их очень много), спецназ, пожарные, скорые», — заявил очевидец Юрий Селин в эфире радио Sputnik.