Протест заключённых, захват заложников и пожар: что известно о бунте в исправительной колонии Одессы

На территории Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли массовые беспорядки. Заключённые устроили поджог, в результате которого пострадали четверо сотрудников учреждения, а также захватили в заложники медработников и охранников пенитенциарного заведения. Как заявил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, бунт был организован по указанию воров в законе. При этом, по данным СМИ, напряжённость в тюрьме росла в течение последней недели, осуждённые жаловались на «очень плохое питание и невыносимые условия содержания». Сейчас ситуация находится под контролем сотрудников правоохранительных органов, заложники освобождены.

В понедельник, 27 мая, в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли беспорядки, в ходе которых пострадали сотрудники пенитенциарного учреждения, а ряд заключённых предприняли попытку побега. Наряду с этим на территории тюрьмы возник пожар.

«Правоохранители были туда (к колонии. — RT) вызваны по информации, которая поступила в дежурную часть, о якобы массовых беспорядках в колонии, где забаррикадировались около 500 осуждённых, и горящем автомобиле на территории колонии. Это подтверждено», — цитирует РИА Новости советника главы Национальной полиции Украины по Одесской области Руслана Форостяка.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, для стабилизации ситуации создан оперативный штаб, в который вошли представители различных силовых структур. На данный момент ситуация находится под контролем, с зачинщиками бунта ведутся переговоры, а сами они изолированы.

«По предварительной информации, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет», — указали в пресс-службе Нацполиции.

Сообщается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 392 Уголовного кодекса Украины («Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний»).

Возгорание в хозяйственных помещениях на территории Южной исправительной колонии общего режима №51 было локализовано. При этом, как подчеркнули в пресс-центре управления Нацполиции, в ходе происшествия выгорели пожарный автомобиль и гаражный бокс.

Беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51

© od.npu.gov.ua

Отметим, что примерно в 11:30 украинское издание «Думская» со ссылкой на очевидцев сообщило о массовом побеге из ИК №51, расположенной на Люстдорфской дороге в Одессе.

Сотрудники правоохранительных органов, оперативно прибывшие на место ЧП, сумели задержать шестерых беглецов, однако выяснилось, что это не заключённые, а «сочувствующие» люди, пришедшие к колонии поддержать тех, кто оказался за решёткой, сообщает «Думская».

Позднее украинские власти опровергли факт массового побега, а также наличие погибших.

«Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Они уже освобождены», — написала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, добавив, что на место выехал её представитель.

По словам Денисовой, предварительной причиной бунта стали обыски, которые проводились у осуждённых. При восстановлении порядка нарушений прав заключённых допущено не было и «никто существенно не пострадал», добавила она. В то же время из колонии вывезли пять человек, которых считают «нарушителями режима».

В свою очередь, первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что заключённые попытались захватить административное здание и совершили поджог по указанию воров в законе.

«Цель — дестабилизировать ситуацию, но благодаря грамотным действиям сотрудников ДКВС (Государственная пенитенциарная служба Украины. — RT) и Национальной полиции Украины им этого не удалось сделать», — сообщил он в своём посте в Facebook.

Также по теме Криминальная хроника: почему на Украине растёт организованная преступность Украина вошла в тридцатку стран с самым высоким уровнем организованной преступности. По оценке экспертов Всемирного экономического...

По словам замначальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста Украины Натальи Билак, «акты неповиновения» вспыхнули во время «планового обыска».

Однако источник «Думской» в правоохранительных органах заметил, что напряжённость в колонии зрела в течение недели.

«Дней пять назад там ранили ножом или заточкой сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого свидания отменили. Кроме того, отменили общие приёмы пищи в столовой. Люди начали протестовать — не только из-за этого, но и из-за плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им «учения» спецназа, то есть акцию устрашения. «Учения» были назначены на сегодня, вот заключённые и решили их предупредить бунтом», — заявил он.

Очевидец беспорядков, имеющий прямую связь с заключённым, который забаррикадировался внутри, также подтвердил, что конфликт на территории колонии возник «из-за недостаточного качества пищи».

«Вызвали на вахту, начали бить, а дальше уже произошёл конфликт. Ни о каком побеге не может идти и речи. Убитых нет ни одного, есть поломанные руки и ноги со стороны осуждённых», — приводит текст сообщения телеканал «112 Украина».

Ещё один человек, находившийся на месте событий, заявил, что заключённые пожаловались на «очень плохое питание и невыносимые условия содержания».

«Ситуация сложная, информация — разная. Что происходит сейчас? К СИЗО и тюрьме — это практически центр города — стянуты Нацгвардия, МВД, служба охраны, солдаты (их очень много), спецназ, пожарные, скорые», — заявил очевидец Юрий Селин в эфире радио Sputnik.