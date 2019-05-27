Четыре сотрудника одесской колонии пострадали во время беспорядков
- ©od.npu.gov.ua
Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 392 Уголовного кодекса Украины («Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний»).
Как сообщают в ведомстве, в настоящее время зачинщики беспорядков изолированы, с заключёнными ведутся переговоры.
«После локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнёт работу следственно-оперативная группа полиции», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что в Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 начались беспорядки.