Четыре сотрудника одесской колонии пострадали во время беспорядков

В управлении Национальной полиции Украины по Одесской области сообщили, что, по предварительным данным, в результате беспорядков в одесской колонии пострадали четыре сотрудника учреждения.

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Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 392 Уголовного кодекса Украины («Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний»). Как сообщают в ведомстве, в настоящее время зачинщики беспорядков изолированы, с заключёнными ведутся переговоры. «После локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнёт работу следственно-оперативная группа полиции», — говорится в тексте. Ранее сообщалось, что в Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 начались беспорядки.