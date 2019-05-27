Четыре сотрудника одесской колонии пострадали во время беспорядков

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RT
В управлении Национальной полиции Украины по Одесской области сообщили, что, по предварительным данным, в результате беспорядков в одесской колонии пострадали четыре сотрудника учреждения.
Четыре сотрудника одесской колонии пострадали во время беспорядков
  • ©od.npu.gov.ua

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 392 Уголовного кодекса Украины («Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний»).

Как сообщают в ведомстве, в настоящее время зачинщики беспорядков изолированы, с заключёнными ведутся переговоры.

«После локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнёт работу следственно-оперативная группа полиции», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 начались беспорядки.

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