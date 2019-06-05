В Госдуме ответили на сравнение ситуации в ПАСЕ с кануном Второй мировой

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимира Арьева о том, что ситуация вокруг возможного возвращения России в ПАСЕ похожа на обстановку в Европе накануне Второй мировой войны.
В Госдуме ответили на сравнение ситуации в ПАСЕ с кануном Второй мировой
  • РИА Новости

«Украинские политики, к сожалению, славятся своими неадекватными заявлениями, которые с трудом воспринимаются не только в России, но и в Европе. К этому нам не привыкать. Что же касается возвращения России в ПАСЕ, то это выгодно в первую очередь европейцам», — заявил Морозов.

Депутат отметил, что именно европейские представители ставят вопросы о том, что необходимо перезапустить переговорный процесс и сесть за стол переговоров.

«У России хватает и других многосторонних форматов, где мы можем выстраивать диалог со всеми странами, к которым имеем интерес. Также не стоит забывать и тот факт, что именно наша страна является крупнейшим донором для данной Парламентской ассамблеи. И в случае, если Россия не будет выплачивать взносы, в ПАСЕ наступит финансовый кризис, который может привести к полной деградации работы организации и, возможно, к прекращению её деятельности», — сказал он.

Ранее Арьев сравнил ситуацию вокруг возможного возвращения России в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.

По его словам, Украина приложит все усилия для того, чтобы предотвратить «разрушительный для Совета Европы сценарий».

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