В Госдуме оценили заявления об угрозе энергетических кризисов на Украине

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT заявление представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса о том, что страну в ближайшие семь месяцев ожидает три энергетических кризиса.

«На фоне тех проблем, которые Украина уже имеет — экономического спада, задолженностей, необходимости платить МВФ, — нет другого пути развития и улучшения ситуации в стране, кроме как налаживание отношений с Россией. Умные и прагматичные политики это понимают. Украина должна преследовать свои экономические интересы», — сказал Завальный.

По словам депутата, если Герус в своём заявлении имел в виду транзит или поставки российского газа, то «Россия уже многократно озвучивала свою позицию».

«Мы неоднократно говорили, что выступаем за сохранение транзита на понятных и прозрачных условиях. Также мы готовы поставлять более дешёвый газ, нежели тот, который Украина сейчас закупает через реверсы. Тем не менее Киев говорит о кризисе, изначально моделируя, что Украина и Россия не смогут договориться», — считает он.

Ранее Герус заявил, что страну в ближайшие семь месяцев ожидает три энергетических кризиса.

По его словам, речь идёт о «кризисе нефтепродуктов (июнь — июль), кризисе в электроэнергетике (июль — август) и газовом кризисе (январь)».