На Украине предупредили об угрозе энергетических кризисов в стране

Короткая ссылка
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что страну в ближайшие семь месяцев ожидает три энергетических кризиса.
На Украине предупредили об угрозе энергетических кризисов в стране
  • Reuters

«Украине попытаются создать три энергетических кризиса за следующие семь месяцев: кризис нефтепродуктов (июнь — июль), кризис в электроэнергетике (июль — август) и газовый кризис (январь)», — написал Герус на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, это приведёт к дефициту и инфляции, что негативно отразится на потребителях и экономике в целом.

В команде Зеленского призвали принять меры и подготовить к июлю запасы энергоресурсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить