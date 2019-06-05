На Украине предупредили об угрозе энергетических кризисов в стране

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что страну в ближайшие семь месяцев ожидает три энергетических кризиса.

«Украине попытаются создать три энергетических кризиса за следующие семь месяцев: кризис нефтепродуктов (июнь — июль), кризис в электроэнергетике (июль — август) и газовый кризис (январь)», — написал Герус на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, это приведёт к дефициту и инфляции, что негативно отразится на потребителях и экономике в целом.

В команде Зеленского призвали принять меры и подготовить к июлю запасы энергоресурсов.