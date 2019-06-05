Кабмин Украины утвердил стратегию управления госдолгом на три года

Короткая ссылка
Правительство Украины утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019—2022 годы с учётом макроэкономических прогнозов и бюджетной политики.
Кабмин Украины утвердил стратегию управления госдолгом на три года
  • Reuters

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов страны.

Принятый документ направлен ​​на постепенное достижение соотношения госдолга к ВВП на уровне не более 43% к концу 2022 года.

Ожидается, что новая стратегия позволит увеличить уровень прозрачности и эффективности политики управления госдолгом.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила уменьшение долговой нагрузки на бюджет и выразила мнение, что новая стратегия продолжит положительную тенденцию в экономике.

«После своего пикового значения в 69,2% в конце 2016 года госдолг в процентах к ВВП снизился до 52,3% на конец 2018 года», — цитирует агентство Маркарову.

По её словам, этот ключевой индикатор свидетельствует о способности страны погашать задолженность.

В мае еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан назвал главной задачей украинского лидера Владимира Зеленского выплату госдолгов в течение двух лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить