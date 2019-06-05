Зеленский намерен предложить крупному бизнесу инвестировать в Донбасс

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести встречу с представителями бизнеса и предложить им инвестировать в инфраструктуру Донбасса.

Об этом, как передаёт Интерфакс, президент заявил во время видеоинтервью из Брюсселя.

По его словам, встреча с представителями крупного бизнеса, на которой будет подниматься тема развития Донбасса, планируется в июне.

«У нас есть план, и мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что мы все понимаем, что Донбасс обязательно вернётся, и кто-то этим должен заниматься», — сказал глава государства.

Как отметил Зеленский, он по очереди встречается с украинскими олигархами и представителями бизнеса.

Ранее Зеленский отметил, что у Киева «есть очень конкретные предложения, новые решения» по Донбассу.