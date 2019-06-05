В ДНР заявили о неготовности Зеленского к важным решениям по Донбассу

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Депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Куренков выразил мнение, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о ситуации на востоке страны, сделанные им в Брюсселе, говорят о его неготовности принимать ответственные решения и вести прямой диалог с Донбассом.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В ходе сегодняшней встречи с... Йенсом Столтенбергом президент Украины выразил готовность вести переговоры с Россией о внедрении Минских соглашений. Однако, как мы прекрасно знаем, Россия не является стороной конфликта. К тому же подобного рода заявления лишний раз свидетельствуют о том, что господин Зеленский не желает вести прямой диалог с республиками, продолжает лицедействовать и боится принимать ответственные решения», — сказал он.

Вместе с этим Куренков указал на то, что Зеленский продолжает курс, который заложил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой и выполнять Минские соглашения, но до этого Украина должна «системно» укрепить свою безопасность.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе. 

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