СК возбудил дело из-за обстрела мечети в Донецке со стороны ВСУ

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в Донецке со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте СК.
СК возбудил дело из-за обстрела мечети в Донецке со стороны ВСУ
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«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в городе Донецке по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — заявили в ведомстве.

По данным СК, 4 июня военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины обстреляли мечеть из тяжёлых видов вооружения, в результате чего купол здания получил повреждения.

В ведомстве добавили, что в момент обстрела в мечети находились не менее 70 мирных жителей.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские военные обстреляли мечеть в Донецке.

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