В ДНР заявили об обстреле мечети со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 7:40 вооружённые формирования Украины открыли огонь со стороны населённого пункта Пески по северо-западной окраине Донецка», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

На момент обстрела в мечети по случаю праздника были люди, они вынуждены были спуститься в подвал.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Как уточняется, в результате обстрела был повреждён купол мечети.

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