В ДНР заявили об обстреле мечети со стороны ВСУ
- РИА Новости
«В 7:40 вооружённые формирования Украины открыли огонь со стороны населённого пункта Пески по северо-западной окраине Донецка», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.
На момент обстрела в мечети по случаю праздника были люди, они вынуждены были спуститься в подвал.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Как уточняется, в результате обстрела был повреждён купол мечети.
Ранее в ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУ.