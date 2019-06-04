В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку

Короткая ссылка
В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.
В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку
  • РИА Новости

Как пишет Delfi, 40-миллиметровая зенитная пушка Bofors L60 была найдена Клявой на бывшем полигоне советской армии в Зварде.

Отмечается, что Клява переделал ствол и запаял патронник орудия, но, согласно латвийскому законодательству, даже после этих операций он фактически являлся нарушителем закона, так как без разрешения заполучил «ключевые части оружия». Орудие стояло во дворе Клявы и служило экспонатом для туристов и каруселью для детей.

При осмотре владения Клявы полиция также нашла две винтовки «Маузер» довоенного производства, винтовку Мосина, пистолет-пулемёт ППШ, пистолет-пулемёт MP-40 и 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Суд постановил конфисковать всё оружие крестьянина и назначил ему 80 часов общественных работ.

В прошлом году сообщалось, что житель Прохоровки, где произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, погиб от взрыва снаряда времён Великой Отечественной, который он пытался разбить кувалдой во дворе своего дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить