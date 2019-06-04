В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку

В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.

Как пишет Delfi, 40-миллиметровая зенитная пушка Bofors L60 была найдена Клявой на бывшем полигоне советской армии в Зварде.

Отмечается, что Клява переделал ствол и запаял патронник орудия, но, согласно латвийскому законодательству, даже после этих операций он фактически являлся нарушителем закона, так как без разрешения заполучил «ключевые части оружия». Орудие стояло во дворе Клявы и служило экспонатом для туристов и каруселью для детей.

При осмотре владения Клявы полиция также нашла две винтовки «Маузер» довоенного производства, винтовку Мосина, пистолет-пулемёт ППШ, пистолет-пулемёт MP-40 и 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Суд постановил конфисковать всё оружие крестьянина и назначил ему 80 часов общественных работ.

В прошлом году сообщалось, что житель Прохоровки, где произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, погиб от взрыва снаряда времён Великой Отечественной, который он пытался разбить кувалдой во дворе своего дома.