В Госдуме оценили подготовку Зеленским стратегии возвращения Крыма

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT намерение президента Украины Владимира Зеленского обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
В Госдуме оценили подготовку Зеленским стратегии возвращения Крыма
  • РИА Новости

«Не хочет ехать в Брюссель «пустым», вот и выдал якобы новую стратегию. Не сомневаюсь, что в ней, кроме предложения давления на Россию и вещания украинских каналов на Крым, больше ничего нет», — сказал Бальбек.

По словам депутата, в ближайшие дни мы услышим о том, что новая стратегия приносит «хорошие плоды», просто «старая власть её неправильно применяла».

«Крым — это так, для красного словца, никто в его возвращение не верит, но тут, что называется, дело принципа. Так что это заявление — буря в стакане воды», — заключил он.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями ЕС и НАТО в Брюсселе.

В администрации украинского президента также пояснили, что не хотели бы говорить о каком-либо решении по данной «чувствительной» теме до официального подтверждения информации.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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