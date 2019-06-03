В Раде прокомментировали ситуацию вокруг сноса бюста Жукова в Харькове

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию вокруг сноса бюста советского маршала Георгия Жукова в Харькове.
В Раде прокомментировали ситуацию вокруг сноса бюста Жукова в Харькове
  • © РИА Новости

«Кто-то в день проведения в Харькове съезда партии «Доверяй делам» крушит памятник великому маршалу, а завтра появятся «герои», которые обязательно всё восстановят. Это, как говорится, за пределами добра и зла», — заявил он.

По его мнению, есть вещи, которыми нельзя спекулировать ради электоральных бонусов.

Ранее сообщалось, что радикалы в Харькове снесли бюст Жукова. Националисты сказали, что действовали в рамках закона о декоммунизации и что «ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине».

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