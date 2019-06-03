Лукашевич оценил позицию Зеленского по Донбассу

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Москва видит много противоречивых сигналов по Донбассу от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Лукашевич оценил позицию Зеленского по Донбассу
  • РИА Новости

«Трудно пока реагировать, потому что слишком много противоречивых сигналов​​​», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Лукашевич, с одной стороны, Зеленский говорит о желании добиться мира в Донбассе и считает это своей приоритетной задачей.

При этом, с другой стороны, президент Украины заявляет в различных форматах, что ведёт две войны, одну из них — с Россией, уточнил Лукашевич.

Ранее Зеленский заявил, что у Киева есть новые конкретные решения по урегулированию конфликта на юго-востоке страны.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира на юго-востоке Украины. 

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