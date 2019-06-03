Лукашевич оценил позицию Зеленского по Донбассу
- РИА Новости
«Трудно пока реагировать, потому что слишком много противоречивых сигналов», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил Лукашевич, с одной стороны, Зеленский говорит о желании добиться мира в Донбассе и считает это своей приоритетной задачей.
При этом, с другой стороны, президент Украины заявляет в различных форматах, что ведёт две войны, одну из них — с Россией, уточнил Лукашевич.
Ранее Зеленский заявил, что у Киева есть новые конкретные решения по урегулированию конфликта на юго-востоке страны.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира на юго-востоке Украины.