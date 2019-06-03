Козак: экономические отношения России и Молдавии почти заморожены

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Спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак заявил, что экономические отношения между странами на политическом уровне практически заморожены.
Козак: экономические отношения России и Молдавии почти заморожены
  • РИА Новости

По его словам, «на политическом уровне в последние годы российско-молдавские отношения в торгово-экономической сфере практически заморожены».

«У нас заморожены отношения с 2016 года, не проводятся заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству уже 2,5 года», — приводит РИА Новости слова Козака.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности распустить парламент республики, если им не будет поддержан курс на сближение с Россией.

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