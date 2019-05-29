Додон распустит парламент при отказе поддержать курс на сближение с Россией

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности распустить парламент республики, если им не будет поддержан курс на сближение с Россией.
Додон распустит парламент при отказе поддержать курс на сближение с Россией
  • Reuters

«У нас есть надежда, что после парламентских выборов, которые состоялись три месяца назад в Молдавии, мы сможем в течение следующих десяти дней сформировать какое-то правительство... которое будет ориентировано на конструктивную работу и стратегическое партнёрство с Россией», — приводит ТАСС слова Додона.

Он отметил, что если такой парламент не будет собран, то он будет распущен.

«Пойдём на досрочные парламентские выборы, и по результатам уже этих, досрочных, к концу года, я уверен, будет такое правительство, которое согласится с работой на уровне стратегического партнёрства с Российской Федерацией», — сказал Додон.

Ранее Додон заявил о намерении распустить парламент страны, если депутаты не договорятся о формировании парламентского большинства в течение двух недель.

 

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