Глава МИД Латвии заявил о намерении развивать отношения с Россией

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Латвия намерена поддерживать развитие экономических отношений с Россией, которую считает важным торговым партнёром во многих отраслях, заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич.
Глава МИД Латвии заявил о намерении развивать отношения с Россией
  • ©pixabay.com

«Мы хотим поддерживать позитивную тенденцию развития наших экономических отношений, особенно в транзите и туризме. Латвия видит потенциал в укреплении экономических связей между регионами наших стран», — цитирует дипломата РИА Новости.

Так, по его словам, к подписанию готовится договор о региональном сотрудничестве между Министерством экономики Латвии и Калужской областью, а несколько договоров такого типа с другими регионами уже вступили в силу и успешно действуют.

Как отмечает агентство, данное заявление было сделано Ринкевичем по итогам встречи с замглавы МИД России Александром Панкиным.

Ранее избранный президент Латвии Эгилс Левитс выступил за нормализацию отношений с Россией.

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