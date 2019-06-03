Глава МИД Латвии заявил о намерении развивать отношения с Россией

Латвия намерена поддерживать развитие экономических отношений с Россией, которую считает важным торговым партнёром во многих отраслях, заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич.

«Мы хотим поддерживать позитивную тенденцию развития наших экономических отношений, особенно в транзите и туризме. Латвия видит потенциал в укреплении экономических связей между регионами наших стран», — цитирует дипломата РИА Новости.

Так, по его словам, к подписанию готовится договор о региональном сотрудничестве между Министерством экономики Латвии и Калужской областью, а несколько договоров такого типа с другими регионами уже вступили в силу и успешно действуют.

Как отмечает агентство, данное заявление было сделано Ринкевичем по итогам встречи с замглавы МИД России Александром Панкиным.

Ранее избранный президент Латвии Эгилс Левитс выступил за нормализацию отношений с Россией.