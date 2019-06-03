Саакашвили показал свой недостроенный дом в Киеве

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили показал журналистам грузинской телекомпании «Рустави 2» свой недостроенный дом на окраине Киева, в котором он живёт после возвращения на Украину.

Телеканал указывает, что строительство одноэтажного дома в украинской столице Саакашвили начал два с половиной года назад.

Площадь дома составляет менее 100 кв. м, к нему прилегает двор площадью 500 кв. м.

Жильё пока отремонтировано не полностью, в доме нет кухни, есть маленький холодильник. Отмечается, что это единственная недвижимость политика, которая не арестована по решению грузинских властей.

«Тут две маленькие спальни и эта комната. У меня нет кухни...», — заявил Саакашивили.

Ранее Саакашвили заявил, что обижен на экс-президента Украины Петра Порошенко, который не выполнил свои обещания.

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