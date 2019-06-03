Мэр Харькова призвал Киев «не стесняться» переговоров с Россией

Короткая ссылка
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что украинским властям не нужно «стесняться» проведения прямых переговоров с Россией. Об этом информирует «МедиаПорт».

По словам Кернеса, «безликих властей не должно быть».

«Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?» — заявил харьковский мэр.

Также он заявил, что переговоры с Россией являются запросом населения Украины.

Ранее в администрации президента Украины Владимира Зеленского не исключили, что он может провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Экс-депутат Рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить