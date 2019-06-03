Мэр Харькова призвал Киев «не стесняться» переговоров с Россией
По словам Кернеса, «безликих властей не должно быть».
«Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?» — заявил харьковский мэр.
Также он заявил, что переговоры с Россией являются запросом населения Украины.
Ранее в администрации президента Украины Владимира Зеленского не исключили, что он может провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Экс-депутат Рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.