Мэр Харькова призвал Киев «не стесняться» переговоров с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что украинским властям не нужно «стесняться» проведения прямых переговоров с Россией. Об этом информирует «МедиаПорт».

По словам Кернеса, «безликих властей не должно быть».

«Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?» — заявил харьковский мэр.

Также он заявил, что переговоры с Россией являются запросом населения Украины.

Ранее в администрации президента Украины Владимира Зеленского не исключили, что он может провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Экс-депутат Рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.