Познер оценил попадание в базу данных «Миротворца»

Телеведущий Владимир Познер, попавший в базу данных украинского сайта «Миротворец», в беседе с ФАН прокомментировал произошедшее.

Журналист пояснил, что причиной принятия подобного решения стало то, что в апреле этого года он был в Ялте, где проходила Всероссийская телевизионная премия «ТЭФИ-Капитал».

«Согласно их правилам, таким образом я являюсь врагом Украины... Буду ли я оспаривать их решение? Нет, не буду. Это они эту штуку придумали. И вот пускай Украина с этим сама живёт. Это их проблема, не моя», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Познер попал в базу данных скандального сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.