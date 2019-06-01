В СНБО Украины рассказали об итогах первого заседания обновлённого совета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал о результатах недавнего совещания ведомства.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост Данилюка в Facebook.

По его словам, в ходе данного совещания «удалось решить некоторые неотложные вопросы», в частности вопрос зарплат горняков, работающих на государственных шахтах, а также вопрос с водоснабжением в городах и посёлках Донбасса на подконтрольной Украине территории.

Также участники совещания «оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электрической энергии, которое должно состояться 1 июля этого года, и целесообразность его отсрочки».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) направила письма спикеру Верховной рады Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману, в которых сообщила о рисках дестабилизации энергетической системы в случае введения новой модели рынка электроэнергии на Украине.