В СБУ предупредили Гройсмана о рисках дестабилизации энергетической системы Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) направила письма спикеру Верховной рады Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману, в которых сообщила о рисках дестабилизации энергетической системы в случае введения новой модели рынка электроэнергии на Украине.

Об этом написала пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

«Служба безопасности Украины предупредила о рисках дестабилизации объединённой энергетической системы Украины из-за неготовности энергетической отрасли государства к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии», — указывается в сообщении.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если новые правила энергорынка на Украине будут введены с 1 июля 2019 года, то цены на электроэнергию в стране могут вырасти на 30—60%.