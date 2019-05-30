В СБУ предупредили Гройсмана о рисках дестабилизации энергетической системы Украины

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Служба безопасности Украины (СБУ) направила письма спикеру Верховной рады Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману, в которых сообщила о рисках дестабилизации энергетической системы в случае введения новой модели рынка электроэнергии на Украине.
В СБУ предупредили Гройсмана о рисках дестабилизации энергетической системы Украины
  • Reuters

Об этом написала пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

«Служба безопасности Украины предупредила о рисках дестабилизации объединённой энергетической системы Украины из-за неготовности энергетической отрасли государства к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии», — указывается в сообщении.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если новые правила энергорынка на Украине будут введены с 1 июля 2019 года, то цены на электроэнергию в стране могут вырасти на 30—60%.

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