В Госдуме прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента США Дональда Трампа пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.
В Госдуме прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон
  • Reuters

«Я думаю, никакой сенсации на встрече не будет... Американскому президенту не придётся тщательно готовиться к ней, нужно лишь придумать новые санкции и открыть кошелёк», — сказал Бальбек.

Он отметил, что «это будет представлено на пресс-подходе как великое событие в поддержку «украинского» Крыма и Донбасса».

Ранее Трамп пригласил Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.

Также отмечается, что Зеленский поблагодарил США «за последовательную поддержку территориальной целостности Украины».

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