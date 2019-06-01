В Госдуме прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента США Дональда Трампа пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.

«Я думаю, никакой сенсации на встрече не будет... Американскому президенту не придётся тщательно готовиться к ней, нужно лишь придумать новые санкции и открыть кошелёк», — сказал Бальбек.

Он отметил, что «это будет представлено на пресс-подходе как великое событие в поддержку «украинского» Крыма и Донбасса».

Ранее Трамп пригласил Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.

Также отмечается, что Зеленский поблагодарил США «за последовательную поддержку территориальной целостности Украины».