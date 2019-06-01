Украинские военные получат премию перед отправкой в Донбасс

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Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, получат премию в размере 3 тыс. гривен.
Украинские военные получат премию перед отправкой в Донбасс
  • © Flickr / ministryofdefenceua

«Военнослужащие ВС, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к операции объединённых сил, будут премированы на 3 тыс. гривен», — написал Полторак на своей странице в Facebook.

Он отметил, что принял такое решение для мотивации личного состава подразделений вооружённых сил.

Ранее бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр Юрий Ехануров заявил, что оборонная промышленность страны практически перестала существовать.

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