Бывший украинский министр сообщил о крахе «оборонки»

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Бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр Юрий Ехануров заявил, что оборонная промышленность страны практически перестала существовать.
Бывший украинский министр сообщил о крахе «оборонки»
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«Денег выделяется катастрофически мало. Сегодня наша «оборонка» практически не работает. Берут старую технику, красят, ставят какие-то новинки типа приборов ночного видения или связь немного лучшую и отправляют их», — заявил Ехануров в эфире телеканала «112 Украина».

По словам бывшего министра, боеспособность современной армии определяется не её численностью, а оснащением, с чем у ВСУ пока остаются проблемы.

Ранее стало известно, что украинское государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод» приостановило работу цеха сборки корпусов для бронетранспортёров БТР-4

В концерне отметили, что ситуация сложилась из-за расхождения норм стандартизации брони. Там назвали абсурдом признание непригодной к использованию продукции стран ЕС и НАТО.

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