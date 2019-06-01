Бывший украинский министр сообщил о крахе «оборонки»

Бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр Юрий Ехануров заявил, что оборонная промышленность страны практически перестала существовать.

«Денег выделяется катастрофически мало. Сегодня наша «оборонка» практически не работает. Берут старую технику, красят, ставят какие-то новинки типа приборов ночного видения или связь немного лучшую и отправляют их», — заявил Ехануров в эфире телеканала «112 Украина».

По словам бывшего министра, боеспособность современной армии определяется не её численностью, а оснащением, с чем у ВСУ пока остаются проблемы.

Ранее стало известно, что украинское государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод» приостановило работу цеха сборки корпусов для бронетранспортёров БТР-4.

В концерне отметили, что ситуация сложилась из-за расхождения норм стандартизации брони. Там назвали абсурдом признание непригодной к использованию продукции стран ЕС и НАТО.