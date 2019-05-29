На Украине прекратили сборку БТР-4

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Украинское государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод» приостановило работу цеха сборки корпусов для бронетранспортеров БТР-4.
На Украине прекратили сборку БТР-4
  • ©Petro Poroshenko/Twitter.com
  • globallookpress.com

«Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО», — говорится в сообщении «Укроборонпрома» в Facebook.

В концерне отметили, что ситуация сложилась из-за расхождения норм стандартизации брони. Там назвали абсурдом признание непригодными к использованию продукции стран ЕС и НАТО.

«Укроборонпром» подчеркивает, что недопущение в производство европейских бронесталей повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера концерна, а также в частных компаниях», — говорится в заявлении.

В прошлом году сообщалось, что Киевский бронетанковый завод изготовил экспериментальный корпус БТР-3ДА из бронированной стали производства одной из стран НАТО.

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