Зеленский в ближайшее время совершит визит в Париж

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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время намерен совершить визит в Париж. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.
Зеленский в ближайшее время совершит визит в Париж
  • ©president.gov.ua

Соответствующее заявление Ле Дриан сделал по итогам встречи с Зеленским в Киеве.

«В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эммануэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту», — сообщил Ле Дриан.

Министр добавил, что «услышал со стороны Зеленского сильное желание» работать над дальнейшим усилением двусторонних отношений Украины и Франции.

Ранее Зеленский заявил, что Германия и Франция поддерживают его приоритеты.

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