Зеленский заявил, что Германия и Франция поддерживают его приоритеты

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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что Париж и Берлин поддерживают приоритеты Киева.
Зеленский заявил, что Германия и Франция поддерживают его приоритеты
  • РИА Новости

«Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах — это и экономические вопросы, и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца — прекращение огня, прекращение войны», — приводит Интерфакс слова Зеленского.

Ранее Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов усердно работать над достижением мира на Украине.

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