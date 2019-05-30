Зеленский заявил, что Германия и Франция поддерживают его приоритеты
- РИА Новости
«Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах — это и экономические вопросы, и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца — прекращение огня, прекращение войны», — приводит Интерфакс слова Зеленского.
Ранее Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов усердно работать над достижением мира на Украине.