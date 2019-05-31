В СНБО назвали представляющую «наибольший риск» для Украины проблему

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в ходе брифинга заявил, что проблема потери транзита российского газа через территорию Украины представляет наибольший риск для Киева.
В СНБО назвали представляющую «наибольший риск» для Украины проблему
  • РИА Новости

«Есть проблемы, которые создают нам на самом деле наибольший риск, — это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

По словам Данилюка, также для Украины представляют проблему ограничения России по поставкам дизеля, масел и запрет на поставки нефти, которые будут введены с 2 июня. 

Он добавил, что около 40% дизельного топлива на Украину поставляется из России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о снижении добычи угля на Украине на 47%.

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