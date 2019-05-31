Зеленский рассказал о снижении добычи угля на Украине на 47%

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что предприятия Украины в период с 2014 по 2018 год снизили добычу угля на 47%. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

Соответствующие данные он представил в ходе совещания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам энергобезопасности.

«Владимир Зеленский констатировал, что на протяжении 2014—2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%», — сообщает пресс-служба.

Также он отметил, что украинская экономика «критически зависима от импорта энергоносителей». По его словам, «очень мало сделано для их получения из разных источников».

Зеленский добавил, что, несмотря на заявления, добыча газа на Украине не увеличивается.

«Завтра — лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону», — заявил украинский президент.

Ранее Зеленский утвердил новый состав СНБО.

Также экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.