Зеленский опубликовал фото c тренировки в президентском спортзале

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Президент Украины Владимир Зеленский выложил в Facebook фото с тренировки в спортзале президентской администрации.
Зеленский опубликовал фото c тренировки в президентском спортзале
  • ©Володимир Зеленський
  • Facebook

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — подписал он снимок.

На фото также запечатлён глава администрации Андрей Богдан и личный тренер украинского лидера.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского намерена переехать с Банковой улицы в центре Киева и в настоящее время ищет новый офис для главы государства.

Сам он неоднократно говорил о желании переехать из здания АП на Банковой и жаловался на неудобное кресло.

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