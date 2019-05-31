Зеленский опубликовал фото c тренировки в президентском спортзале

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в Facebook фото с тренировки в спортзале президентской администрации.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — подписал он снимок.

На фото также запечатлён глава администрации Андрей Богдан и личный тренер украинского лидера.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского намерена переехать с Банковой улицы в центре Киева и в настоящее время ищет новый офис для главы государства.

Сам он неоднократно говорил о желании переехать из здания АП на Банковой и жаловался на неудобное кресло.