Зеленский опубликовал фото c тренировки в президентском спортзале
- ©Володимир Зеленський
«На Банковой. Хоть гантели не украли», — подписал он снимок.
На фото также запечатлён глава администрации Андрей Богдан и личный тренер украинского лидера.
Ранее сообщалось, что команда Зеленского намерена переехать с Банковой улицы в центре Киева и в настоящее время ищет новый офис для главы государства.
Сам он неоднократно говорил о желании переехать из здания АП на Банковой и жаловался на неудобное кресло.