Аваков отказался от участия в выборах в Раду

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не будет принимать участия во внеочередных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля.
Аваков отказался от участия в выборах в Раду
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Для того чтобы обеспечить равноудалённость и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины», — написал Аваков на своей странице в Facebook.

В мае бизнесмен Игорь Коломойский допустил возможность, что нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков станет премьер-министром страны.

Также Коломойский заявил, что, по его мнению, Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.

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