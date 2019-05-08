Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

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Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
  • РИА Новости

«Я считаю, что это самый удачный и профессиональный министр за последние пять лет. И наименее скандальный, практически не скандальный. И он сделал реформу, которая худо-бедно работает», — сказал Коломойский в интервью порталу Bihus.info.

По его словам, Аваков должен остаться в правительстве.

«Он какой-то стабилизирующий фактор. В стране всё, что ни происходило... вот он является как фундамент», — добавил предприниматель.

На вопрос журналиста, на каком посту Авакову стоит остаться в правительстве Украины, Коломойский ответил: «Не знаю, премьер-министром. Надо у него спросить, захочет ли он пойти. По уровню образования и всему, думаю, он подготовлен к этому».

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском она могла бы возглавить Минобороны или МИД страны.

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