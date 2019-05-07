Савченко заявила о готовности стать министром обороны Украины

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском она могла бы возглавить Минобороны или МИД страны.
Савченко заявила о готовности стать министром обороны Украины
  • Reuters

«Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что с самим Зеленским ещё не общалась.

Ранее Савченко заявила, что Владимир Зеленский должен оградить страну от иностранного влияния.

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