Украина пропустила встречу премьеров СНГ

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Украина вновь пропустила заседание Совета глав правительств СНГ. Об этом сообщил председатель исполкома — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Украина пропустила встречу премьеров СНГ
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«К сожалению, в очередной раз отсутствовала Украина, несмотря на приглашение и со стороны исполнительного комитета СНГ, и со стороны руководства Туркменистана», — приводит его слова ТАСС.

Лебедев отметил, что на встрече присутствовали представители десяти стран Содружества.

Ранее сообщалось, что Украина может выйти из трёх соглашений СНГ в сфере налогообложения.

Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Ашхабаде. Россию представляет премьер-министр Дмитрий Медведев. 

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