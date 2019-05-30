В Киеве инициировали санкции против России за раскопки в Крыму

Министерство по вопросам неподконтрольных территорий Украины инициировало введение санкций в отношении 28 российских научных и музейных учреждений в связи с «незаконными археологическими раскопками» в Крыму.

«В течение последних пяти лет Россия активно проводит незаконные археологические раскопки... в рамках реализации... строительства транспортного перехода через Керченский пролив, строительства так называемой трассы «Таврида», — говорится в пресс-релизе на сайте министерства.

Отмечается, что Министерство культуры России в период с 2014 по 2018 год выдало около 90 «незаконных» разрешений на проведение археологических раскопок в Крыму.

По данным ведомства, 19 марта Украина уже ввела санкции против 15 российских граждан, проводивших раскопки.

В настоящее время украинское министерство направило предложение о новых санкциях против России в соответствующие органы власти, затем планируется представить инициативу на рассмотрение правительства Украины.

В апреле французский политик Жульен Рошеди в беседе с RT назвал лицемерными антироссийские санкции из-за Крыма, который исторически является русским.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.