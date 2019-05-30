Посол Белоруссии в России получил полномочия вице-премьера
- РИА Новости
Соответствующий указ №202 Лукашенко подписал 30 мая, сообщает Белта.
В соответствии с указом, Семашко при реализации полномочий вице-премьера представляет Белоруссию в контактах с должностными лицами и государственными органами России и органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества.
Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что межправительственное соглашение между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз может быть подписано до конца 2019 года и начнёт действовать с начала 2020 года.