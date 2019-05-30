Эксперт прокомментировал заявление экс-министра экономики Украины о дефолте
- РИА Новости
«Когда говорят о дефолте, то говорят о реструктуризации долгов для облегчения долгового бремени на украинский бюджет. Украина должна вернуть МВФ в этом и следующем году порядка $11-12 млрд», — отметил Зубец.
По его словам, тотальный дефолт, отказ от платежей и разрыв отношений с МВФ и внешними кредиторами невозможен.
Как считает эксперт, возможна реструктуризация долга перед внешними кредиторами, и она не нанесёт серьёзного ущерба украинской экономике.
«Последствия какие-то будут, но они не будут катастрофическими», — добавил он.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление Суслова.