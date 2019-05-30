Эксперт прокомментировал заявление экс-министра экономики Украины о дефолте

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Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что в случае дефолта украинцы «окончательно станут нищими», а страну ждёт катастрофа.
Эксперт прокомментировал заявление экс-министра экономики Украины о дефолте
  • РИА Новости

«Когда говорят о дефолте, то говорят о реструктуризации долгов для облегчения долгового бремени на украинский бюджет. Украина должна вернуть МВФ в этом и следующем году порядка $11-12 млрд», — отметил Зубец.

По его словам, тотальный дефолт, отказ от платежей и разрыв отношений с МВФ и внешними кредиторами невозможен.

Как считает эксперт, возможна реструктуризация долга перед внешними кредиторами, и она не нанесёт серьёзного ущерба украинской экономике.

«Последствия какие-то будут, но они не будут катастрофическими», — добавил он.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление Суслова.

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