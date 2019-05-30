Депутат Рады оценил возможность дефолта на Украине

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что в случае дефолта украинцы «окончательно станут нищими», а страну ждёт катастрофа.

«Мы дефолт пережили в 2015 году. Реструктуризация означала, что страна не может гасить и обслуживать свой внешний долг», — сказал Мураев.

Он напомнил, что у Украины в 2019 году выплаты по обслуживанию госдолга и внешних кредитов составляют около $16 млрд, и он пока не видит источников, откуда это возьмётся.

Как полагает депутат, страна не допустит дефолт.

«Это невыгодно Украине и финансовым институтам. Ситуация пока патовая, и решить вопрос без снятия моратория на продажу земли и большой приватизации, я думаю, власть не сможет», — добавил он.

Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Украине следует подождать с дефолтом, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане.