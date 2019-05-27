Эксперт прокомментировал заявление о возможных последствиях дефолта на Украине

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Украине следует подождать с дефолтом, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане.

«Украина готова на дефолт. Пусть теперь МВФ и Запад думают, что с этим делать, если ситуация дойдёт до крайности», — сказал Карасёв.

По его словам, нельзя исключать падения гривны, но не стоит забывать и об успешных примерах. Как добавил эксперт, есть минусы в краткосрочном периоде, есть плюсы в долгосрочном.

Со своей стороны, политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН выразил мнение, что ситуация на Украине действительно практически безвыходная.

«С Москвой Киев рассорился. Где взять средства? У того же МВФ, у Евросоюза. Но разве они дадут деньги после дефолта? Но в то же время и средств платить по прошлым долгам у Украины нет», — пояснил он.

Иванов считает, что единственный выход — восстановить экономические связи с Россией, но на это Киев не хочет идти по политическим причинам.

Ранее в Госдуме оценили заявление о возможных последствиях дефолта на Украине.