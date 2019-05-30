В МИД Украины назвали время возможного визита Зеленского в Берлин
- © Celestino Arce/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в работе», — цитирует его агентство «Укринформ».
По словам Боднара, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи Зеленского с министрами иностранных дел Германии и Франции.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в преддверии визита в Киев подчеркнул, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины в вопросах реформ и урегулирования ситуации на юго-востоке страны.