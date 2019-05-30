Порошенко вступил в партию «Европейская солидарность»

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что присоединился к партии «Европейская солидарность» и получил партийный билет.
Порошенко вступил в партию «Европейская солидарность»
  • РИА Новости

«Присоединился к нашей партии «Европейская солидарность»! Сегодня написал заявление и получил членский билет», — написал он в Facebook.

Экс-глава государства призвал граждан последовать его примеру, чтобы обеспечить движение страны в ЕС и НАТО и совместными усилиями «защитить» Украину.

Ранее партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» изменила название на «Европейская солидарность».

Внеочередные выборы в Верховную раду намечены на 21 июля. Порошенко заявил о намерении участвовать в них.

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